Karaelmas Motosiklet Kulübü’nden şehitlere ve motosikletçilere vefa

Karaelmas Motosiklet Kulübü tarafından aziz şehitler ve trafik kazalarında hayatını kaybeden motosikletçiler anısına Gülüç Sosyal Belediye Tesisleri'nde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki Gülüç Sosyal Belediye Tesisleri'nde düzenlenen programda, vatan uğruna şehit düşenler ile trafik kazalarında yaşamını yitiren motosikletçiler için dualar edildi.

Motosiklet tutkunlarının bir araya geldiği etkinlikte birlik, beraberlik, kardeşlik ve vefa duyguları ön plana çıktı.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Aziz şehitlerimiz ve iki teker üzerinde hayata veda eden motosikletçi ağabeylerimiz ile kardeşlerimizin ruhlarına ithafen düzenlediğimiz Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuma programımıza katılan tüm iki teker dostlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kulüp yönetimi, hayatını kaybeden motosikletçileri unutmadıklarını belirterek, bu tür etkinliklerin motosiklet camiasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.