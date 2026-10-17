Karahan, Aras\'ın CHP\'den istifasına seçmen iradesi uyarısıyla tepki gösterdi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın partisinden istifasına tepki göstererek, " Çok ivedi bir şekilde seçmen iradesinin korunması gerekmektedir. Seçmenin iradesine uygun davranılması gerekmektedir. Bunun için de acil olarak siyasi ahlak yasası zorunludur" "dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu.

Aras'ın istifasının ardından açıklama yapan CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, seçmen iradesinin korunması gerektiğini belirtti. Karahan, şunları söyledi:

"Dört gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktadır. Gelmiş olduğumuz noktada bu sorun çok öznel bir sorun gibi görünse de ülkenin genel bir sorunu haline gelmiştir. Burada üstüne düşülmesi gereken şey acil olarak siyasi ahlak yasasının çıkarılması gerekmektedir. Bu anlamda da seçmen iradesinin gasp edildiğini mesela Foça'da seçime girmeyen AK Parti'nin belediye başkanı var şu anda. Bu da siyasi ahlaksızlığın zirve yaptığını göstermektedir. Bu anlamda Muğlalı hemşerilerimiz sabretsin. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri kamudan yana, iradeden yana tavrına devam edecektir.

Bir de şöyle bir konu var. Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının olduğu gün Sayın Ahmet Aras grubu yönetecekti, toplantıya katılacaktı. O gün vekil gönderdi ve KOM ekibinin belge aldığı, bilgi aldığı ciddi bir karmaşanın olduğunu hepimiz biliyoruz. Umarım kararlarında etkin olmamıştır. Bu da bir yöntem olarak, işte AK Parti'ye gitmeden önce bağımsız kalıp sonradan AK Parti'ye gitme. Çok ivedi bir şekilde seçmen iradesinin korunması gerekmektedir. Seçmenin iradesine uygun davranılması gerekmektedir. Bunun için de acil olarak siyasi ahlak yasası zorunludur."