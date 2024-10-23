Karakol Komutanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Karakol Komutanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da 8 aracın karıştığı kazada, karakol komutanı astsubay Ali Durgut öldü, 15 yaralı var.

23.10.2024 12:14
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Karakol komutanı izin dönüşü kazada hayatını kaybetti

8 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi öldü, 15 kişiyi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 8 aracın karıştığı ve 15 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hastaneye kaldırılan yaralılardan karakol komutanı olduğu öğrenilen astsubay yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Çay ilçesine bağlı Çayıryazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı sis nedeniyle sabah erken saatlerde yaşanan zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı olduğu belirtilen Astsubay Ali Durgut yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durgut'un henüz 10 gün önce karakola komutan olarak atandığı ve izinden döndüğü aktarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karakol Komutanı Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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