Karakuş Tümülüsü Gece Ziyaretine Açıldı - Son Dakika
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Karakuş Tümülüsü Gece Ziyaretine Açıldı

Karakuş Tümülüsü Gece Ziyaretine Açıldı
19.07.2026 13:27
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Karakuş Tümülüsü, aydınlatma projesiyle gece ziyaretçilere açıldı, ilgi arttı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve Kommagene Uygarlığı'nın önemli anıt mezarları arasında yer alan Karakuş Tümülüsü, hayata geçirilen aydınlatma projesiyle birlikte gece saatlerinde de ziyaret edilebiliyor.

"Gece müzeciliği" uygulaması kapsamında ışıklandırılan ören yeri, özellikle yaz aylarında serin saatlerde ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kahta Kaymakamlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, "Kraliçeler Mezarlığı" olarak bilinen Karakuş Tümülüsü'nün anıtsal sütunları, yürüyüş güzergahları ve çevresi özel LED sistemleriyle aydınlatıldı. Tarihi dokuya zarar vermeden gerçekleştirilen uygulama, ören yerine gece farklı bir görünüm kazandırdı.

M.Ö. 1'inci yüzyıla tarihlenen, yaklaşık 30 metre yüksekliğinde ve 110 metre çapındaki Karakuş Tümülüsü'nde Kommagene Kralı I. Antiochos'un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka'nın mezarlarının bulunduğu kabul ediliyor.

Aydınlatma çalışmasının tamamlanmasının ardından gece ziyaretleri de başladı. Yetkililer, uygulamanın hayata geçirilmesinden bu yana akşam saatlerinde ören yerini gezen ziyaretçi sayısının 5 bini geçtiğini belirtti.

6 Şubat depremlerinde zarar gören, Kommagene Kralı II. Mithradates ile kız kardeşi Laodike'nin tokalaşma kabartmasının yer aldığı sütun da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyonun ardından yeniden ayağa kaldırılarak ziyarete açıldı.

Gece saatlerinde ziyarete gelen vatandaşlardan Muzaffer Bozkurt, "Işıklandırma süper. Akşam ezanı okuduktan sonra bir Allah'ın kulunu burada bulamazdınız. Burada bir misafirimi bile bir çay ikram edebilirim, gezdirebilirim, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje Koordinatörü Ömer Çelebi ise konuşmasında, "Projeyi yaklaşık 3,5 kilovat enerji gücüyle çalışan üç farklı LED teknolojisini kullanarak hayata geçirdik. Aydınlatma sistemi, tarihi dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Sadece sütunları değil, tümülüsü ve çevresini de aydınlatarak görsel bütünlük oluşturduk. Bu çalışmanın Türkiye'de gece müzeciliğinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" sözlerini kullandı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Gece müzeciliği kapsamında yapılan ışıklandırma çalışmaları sonrasında yaklaşık 5 bin ziyaretçi akşam saatlerinde Karakuş Tümülüsü'nü gezdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yaz aylarındaki sıcak havası nedeniyle ziyaretçiler özellikle gece saatlerini tercih ediyor. Işıklandırmanın oluşturduğu atmosfer ve sütunlara yansıyan görüntüler, ziyaretçilerin ilgisini daha da artırıyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karakuş Tümülüsü Gece Ziyaretine Açıldı - Son Dakika

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