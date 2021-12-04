Karalar: "Açık olan engelli kadroları doldurulmalı" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, açık olan engelli kadrolarının bir an önce doldurularak istihdam sağlanmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve farkındalık oluşturmak için hafta boyu süren etkinlikler kapsamında, ilk olarak ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının yöneticileriyle birlikte Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Burada engelli vatandaşlarla sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi'nde engelleri aşmak için hayata geçirdikleri çalışmaları Büyükşehir'de de sürdürdüklerini belirtti.

Adana'da, Türkiye ortalamasının üzerinde engelli vatandaşın bulunduğunu uzun süredir dile getirdiğini ve bu oranın gün geçtikçe arttığını öğrendiğini ifade eden Başkan Zeydan Karalar, engellerin kaldırılması ve Adana'nın engelli vatandaşların hayatın içinde olabilmesine daha uygun bir şehir haline gelmesi için daha fazla gayret göstereceklerini söyledi.

Boş engelli kadrolarının doldurulması önemli

Başkan Zeydan Karalar, "Seyhan Belediyesi'nde çok sayıda tekerlekli ve akülü tekerlekli sandalye dağıttık. Akülerin şarj edilebileceği noktalar oluşturduk. Tüm bunları devam ettiriyoruz. Devletin verdiği hizmetlere ek olarak biz de bakım hizmeti gerçekleştiriyoruz. Devletimizin ve belediyelerimizin, engelli vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgili daha fazla çalışması gerektiğini görüyoruz. Açık olan engelli kadrolarının bir an önce doldurulması ve istihdam sağlanması çok önemli" dedi.

Engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgili faaliyet gösteren bazı dernek yöneticilerini ve üyelerini makamında kabul eden Başkan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgili çalışan güçlü bir kadroları bulunduğunu kaydetti.

Karalar, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde ve taleplerinin yerine getirilmesinde Belediye olarak yapabileceklerimizi hayata geçiriyoruz. Mola Evi açtık ama bir Yaşam Köyü kurmak istiyoruz. Böylece ebeveynler özel gereksinimi olan evlatlarını bir süreliğine gönül rahatlığıyla bırakıp, yapmaları gereken diğer işlerle uğraşabilecekler. Mola evleri bu ihtiyaca kısa süreliğine cevap verebiliyor ama engelli vatandaşlarımız ve özel gereksinimi olan çocuklara sahip ebeveynler için faaliyet gösterecek Yaşam Köyü daha geniş kitleye, daha kapsamlı hizmet verebilecek" diye konuştu. - ADANA