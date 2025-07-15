Karaman\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlik ziyaretiyle başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 9'uncu yılı sebebiyle düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Karaman'da şehitlikler ziyaret edildi.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunup vatanın birliği ve dirliği için dua edilen şehitliklerde Vali Çiçekli ile il protokolü şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret edip karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, gün boyu çeşitli programlarla devam edecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen şehitlik ziyaretine, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı ile daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. - KARAMAN