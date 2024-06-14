Karaman'da Kurban Bayramı öncesi Yüksek Hızlı Tren yoğunluğu yaşanıyor

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, Karaman'da Yüksek Hızlı Tren de (YHT) yoğunluk yaşanıyor. Bayram ziyaretleri için memleketlerine Yüksek Hızlı Tren ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar, haftalar önce biletlerini alarak yerlerini ayırttı. Yolcu Hizmetleri Müdürlüğü, günde ortalama bin yolcunun Yüksek Hızlı Tren ile seyahat ettiğini ve bayram nedeniyle de seferlerde ciddi yoğunluğun yaşandığını ifade ettiler.

Buradan Azerbaycan'a gideceğim

İstanbul'dan uçakla ülkesi Azerbaycan'a gitmek için Karaman'dan yüksek hızlı tren ile önce İstanbul'a seyahat edeceğini belirten Feyid Mammadov, "Karaman'da öğrenciyim ve bayram için uçakla İstanbul'dan ülkem Azerbaycan'a gideceğim. Bu yüzden Karaman'dan İstanbul'a gitmek için yüksek hızlı treni tercih ettim ve ailemi görmek istiyorum" diye konuştu.

Hızlı treni gençlere indirim yaptıkları için tercih ettiğini belirten Elif Dinçer de, "Gençlere indirim yaptıkları için yüksek hızlı treni tercih ediyorum. Bayram ziyareti için yüksek hızlı trenle Edirne'ye gidiyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Bileti 15 gün önce aldık

Yüksek hızlı trene ilk defa bineceğini ifade eden Zülfiye Uras, "65 yaş üstüne indirim uyguladıkları için çok mutlu oldum. Bileti 15 gün önce aldığımız için bilet bulabildik şu an bayram yaklaştığı için yoğunluk var" dedi.

Yoğunluk tahmin edilenden de fazla

Bayram öncesinde yüksek hızlı trenlerde ciddi yoğunluk yaşandığını dile getiren Serhat Kılınç, "Bayram öncesi yoğunluk tahmin edilenden de fazla. Böyle olacağını tahmin ettiğimiz için çoğu kişi bir iki hafta önce biletlerini aldı "dedi.

Buradan Ankara'ya oradan da memleketim Karabük'e otobüsle gideceğim diyen Kılınç, "Devletimizin böyle bir imkan sunması bizim için çok büyük bir nimet, çünkü hem otobüs biletine göre daha ucuz hem de daha kısa sürede daha rahat bir hizmet kalitesi var. Biletleri internet üzerinden alabilmek büyük bir ayrıcalık o yüzden değerini biliyoruz" diye konuştu.

Yakın zamanda bilet arayıp bulamadığını söyleyen Sadık Temel ise "Yapacak bir şey yok vatandaşların biletlerini önceden almaları lazımdı. Ben biletimi önceden aldım şimdi de İstanbul'a evime gidiyorum" diye konuştu. - KARAMAN