Karaman\'da Mehmet Akif Ersoy\'u anma programı düzenlendi

Karaman'da Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü dolayısıyla anma program düzenlendi.

Piri Reis Kültür Merkezi'nde Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programa, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy'un aziz hatırasını yad etmek ve İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünü idrak etmek amacıyla hazırlanan etkinlikte, öğrenciler tarafından Mehmet Akif'in "Uyan" isimli şiiri seslendirildi. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunduğu programda, bir öğrencinin kendi yazdığı şiiri okuması katılımcılardan büyük beğeni topladı. Programın devamında Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunumu ve okul korosunun seslendirdiği eserler yer aldı. Milli şairin hayatından kesitlerin sunulduğu tiyatro gösterisinin ardından, tüm şehitler ve Mehmet Akif Ersoy için dualar edildi.

Anma programı, çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - KARAMAN