Karaman'da Sağlıkta İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika
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Yerel

Karaman'da Sağlıkta İş Birliği Güçleniyor

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Karaman'da hekimler arasında iş birliği artırılarak çocuk sağlığı hizmetleri geliştirilecek.

18.04.2025 13:19
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Karaman'da hekimler arasındaki iş birliği güçlendirilerek sağlık hizmetlerinde kalite artacak

KARAMAN - Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, hekimler arasındaki iş birliğini güçlendirerek sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmayı hedefliyor.

İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen eğitim programı çerçevesinde, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Arslan tarafından, Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik "Sağlam bebek-çocuk izlemi eğitimi" verildi. İzlem takvimine dahil olan bebek ve çocuklar Aile Sağlığı Merkezlerine davet edilerek, Uz. Dr. Yağmur Arslan ve Uz. Dr. Kürşad Altuğ Solmaz'ın aktarımlarıyla aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının bilgileri uygulamalı olarak tazelendi.

"Uzman hekimlerimizle aile hekimlerimizi bir araya getirdik"

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aykut Emre Yıldırım, "Aile hekimlerimiz ile hastane hekimlerimiz arasındaki iş birliğini artırmak için Karaman İl Sağlık Müdürlüğü olarak çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Bu kapsamda attığımız adımlardan biri de 'Sağlam bebek-çocuk izlemi' eğitimidir. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı hekimlerimiz ile aile hekimlerimizi, aile sağlığı merkezlerimizde bir araya getirdik. Bu eğitim serisini tamamlayarak, bebeklerimizin ve çocuklarımızın güncel kılavuzlar doğrultusunda hizmet almalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli rol oynuyor"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yağmur Arslan da, "İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen Yerinde Sağlıklı Çocuk ve Bebek Eğitimi'ni gerçekleştirmekteyiz. Sağlam çocuk izlemi, birinci basamak çocuk sağlığı ve hastalıkları hizmetlerinin temelini ve en önemli basamağını oluşturmaktadır. Tüm çocuklarımızın büyüme ve gelişmeleri açısından değerlendirilmesi, aşılanması ve ailelerin sağlık eğitimi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir. Ayrıca, birinci basamakta sunulan bu hizmetler, çocuk hastalarda hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

Dokuz aylık bebeğini muayene için Aile Sağlığı Merkezine getiren Merve Koçyiğit ise, "Aile hekimimizden gerçekten çok memnunum. Dokuz ay bir haftalık bir bebeğim var. Hemen hemen her ay Aile Sağlığı Merkezine geliyoruz. Uzman doktora gitmemiz gerektiğinde, aile hekimimiz sağ olsun bizi yönlendiriyor ve bu konuda çok memnunuz" diye konuştu.

(AKO-MD-FM-

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karaman'da Sağlıkta İş Birliği Güçleniyor - Son Dakika

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