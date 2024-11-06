Karaman'da Yaralı Pelikan Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karaman'da Yaralı Pelikan Kurtarıldı

Karaman\'da Yaralı Pelikan Kurtarıldı

Karaman'da, belediye ekipleri tarafından parkta yaralı halde bulunan pelikan, HAYDİ ekipleri ve Doğal Hayatı Koruma Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Pelikanın tedavisinin ardından doğaya bırakılması planlanıyor.

06.11.2024 14:18  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karaman'da belediye ekipleri tarafından parkta yaralı halde bulunan pelikan koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Hürriyet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı yakınlarında çalışma yapan belediye ekipleri, yaralı haldeki pelikanı gördü. Yaralı olduğu için uçamayan pelikana yardım etmek isteyen belediye çalışanları durumu Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve HAYDİ ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen HAYDİ ekibi belediye çalışanları ile birlikte yaralı pelikanı yakalayarak Karaman Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere götürdü.

Yaralı pelikanı fark eden belediye çalışanı Celalettin Özer, "Sabah işe geldiğimizde yaralı pelikanı gördük. Doğa Korumaya haber ettik, biz burada göz kulak oluyoruz. Doğayı korumak ve hayvanlara zarar gelmesini önlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Yaralı olduğunu kan lekelerinden gördük. Pelikan yaralı olduğu için uçamıyordu" dedi.

Pelikanın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

karaman, Güncel, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman'da Yaralı Pelikan Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:44:37. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman'da Yaralı Pelikan Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.