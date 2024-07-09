Karaman Kadastro Müdürü Cihad Bilgehan\'a başarı belgesi

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DÜZCE(İHA) – Karaman Kadastro Müdürü olarak atanan Cihad Bilgehan'a Düzce Valisi Selçuk Aslan'dan başarı belgesi.

Düzce Kadastro Müdürü iken Karaman Kadastro Müdürü olarak atanan Cihad Bilgehan Yalçın, Vali Selcuk Aslan'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Aslan, yaptığı hizmetlerden dolayı Cihad Bilgehan Yalçın'ı başarı belgesi ile ödüllendirerek, kendisine sağlık yeni görevinde ise başarı diledi. - DÜZCE