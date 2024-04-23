Karaman Valisi, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karaman Valisi, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti

Karaman Valisi, 23 Nisan\'da makamını öğrenciye devretti

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makamını 5. sınıf öğrencisi Recep Kaan Garip'e devretti. Vali Sarıibrahim, gençlere demokrasiyi ve ülkenin geleceğini emanet ettiğini belirtti.

23.04.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim makamını 5. sınıf öğrencisi Recep Kaan Garip'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Karaman'da düzenlenen kutlama programlarıyla sürüyor. Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, günün anlamına binaen makamını TOKİ Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Recep Kaan Garip'e devretti. Koltuğunu devretmeden önce tün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Türkiye Cumhuriyetinin milli iradesinin tecelligahı olan TBMM'nin açıldığı gün 23 Nisan 1920. Bugün ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ülkemizin geleceği olan siz gençlere emanet edildiği en önemli günlerden bir tanesi. Bizler demokrasiye, demokrasinin ortaya koyduğu sonuçlara sonsuz inanan gelişmiş toplumlarla beraber veya toplumlardan da önce demokratik kriterleri kendi içerisinde yaşamış bir millet olarak siz gençlere bunun emanet edilmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bugün sizin emir ve talimatlarınız doğrultusunda hem kamu kurumlarıyla hem diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

Temsili olarak makam koltuğuna oturan Recep Kaan Garip, görevi devraldığı Vali Sarıibrahim'e teşekkür etti. Garip, makamların ve mevkilerin gelip geçici olduğunu belirterek, "Bu koltuklarda sizlere hizmet vermek için varız. Bizler bugün varız yarın yokuz. Fakat bu millet inşallah ilelebet sizlerin çabalarıyla var olacaktır. Geleceğin emanetleri olarak sizlerden beklentimiz vatanımız ve milletimizi her daim ileriye taşıyacak projelerle meşgul olmanız. Bugünün emanetçileri olarak bizler de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi sizlerin okuması, düşünmesi, uygulaması ve neticelendirmesi için üstümüze düşeni yapmakla yükümlüyüz. Son olarak tüm dünya çocuklarına atamızın armağan ettiği bu kutlu günümüzü çocukluklarını yaşayamadan hayatını kaybeden Gazzeli çocuklara ithaf ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Engin Sarıibrahim, Hüseyin Engin, 23 Nisan, Karaman, Çocuk, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karaman Valisi, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
15:43 Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş Çevreye aldırış etmeden çatışmaya girdi! Saldırgan meğerse halüsinasyon görüyormuş
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
14:29 İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı İstanbul Valisi Davut Gül: Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamalarına kapalı
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
13:26 Bekçi ile boksör arasında sopalı ’pitbull’ kavgası Bekçi ile boksör arasında sopalı 'pitbull' kavgası
13:08 Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi Diyanet İşleri Başkanı, Arapça soruya tercüme istedi
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:25 Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı Eşler canlı yayında böyle yüzleşti Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçtı! Eşler canlı yayında böyle yüzleşti
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 16:47:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karaman Valisi, 23 Nisan'da makamını öğrenciye devretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement