Karaman Valisi ve eşi depremden etkilenen aileye misafir oldu - Son Dakika
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Karaman Valisi ve eşi depremden etkilenen aileye misafir oldu

Karaman Valisi ve eşi depremden etkilenen aileye misafir oldu

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim, 6 Şubatta Hatay'da meydana gelen depremden etkilenerek Karaman'a yerleşen Mehmet Cemil Kardeş'in evine misafir oldu. Vali Sarıibrahim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremzedelere desteklerinin süreceğini belirtti.

21.02.2024 12:27  Güncelleme: 12:31
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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim 6 Şubatta Hatay'da depremden etkilenerek Karaman'a yerleşen aileye misafir oldu.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında Hatay'dan gelerek Karaman'a yerleşen Mehmet Cemil Kardeş'in evine misafir oldu. Vali Engin Sarıibrahim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam 6 Şubat depremleri sonrası şehrimize yerleşen Mehmet Cemil kardeşimizin samimi ve güler yüzlü hanesine misafir olduk. Rabbim gülen yüzlerini soldurmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde desteğimiz her zaman onlarla, elimizi ve gönlümüzü üzerlerinden çekmeyeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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