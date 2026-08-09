Karamürsel’deki 1,2 kilometrelik caddede üstyapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Karamürsel’deki 1,2 kilometrelik caddede üstyapı çalışmaları tamamlandı

Karamürsel’deki 1,2 kilometrelik caddede üstyapı çalışmaları tamamlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi'ndeki 1,2 kilometrelik Plaj Yolu Caddesi'nde altyapı hasarlarını onardı. Caddeye 1700 ton aşınma asfaltı serildi ve termoplastik yol çizgileri çekilerek trafik güvenliği artırıldı.

Karamürsel'de altyapı çalışmalarının ardından bozulan Plaj Yolu Caddesi'nde asfaltlama ve çizgi çekim işlemleri tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 Temmuz Mahallesi'nde bulunan 1,2 kilometre uzunluğundaki caddede yenileme çalışması yürüttü. Çalışmalar kapsamında ilk olarak asfaltın altındaki beton zeminde meydana gelen hasarlar onarıldı. Sağlamlaştırılan altyapının ardından caddeye 1700 ton aşınma asfaltı serildi.

Alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sıcak uygulanan termoplastik yol çizgileri çekildi.

Gece far ışığını yansıtma özelliği bulunan çizgiler sayesinde şeritlerin ve yaya geçitlerinin belirginleştirildiği; yağışlı havalarda ve düşük görüş şartlarında yolun daha rahat takip edilmesinin sağlandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karamürsel’deki 1,2 kilometrelik caddede üstyapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karamürsel’deki 1,2 kilometrelik caddede üstyapı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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