Karaova Bölgesi'nde Kapsamlı Asfalt Çalışmaları - Son Dakika
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Karaova Bölgesi'nde Kapsamlı Asfalt Çalışmaları

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Bodrum Belediyesi, Karaova bölgesinde yeni asfalt çalışmaları ve altyapı onarımları gerçekleştiriyor. Mumcular ve Karaova mahallelerinde yapılan bu çalışmalardan mahalle muhtarları memnuniyetle bahsetti.

31.03.2025 14:27  Güncelleme: 14:38
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Karaova bölgesinde asfalt çalışması

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri, Karaova bölgesinde kapsamlı asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova bölgesi genelinde hem yeni sokak ve caddelerde hem de farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı ve arıza bakım onarım çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarda asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Hafta başından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Mumcular Mahallesi Çevre Yolu Caddesi ile caddeye bağlanan 8238 ve 8240 sokaklarda finişer ile sıcak asfalt çalışması yaptı. Karaova Mahallesi Ankara Caddesinde ise greyder ile asfaltlama yapıldı.

Ekipler, asfalt yama robot aracı ile Mumcular, Karaova, Gölbaşı ve Çiftlik mahallelerinde kırk noktada, farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı ve arıza bakım onarım çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklarda asfalt asfalt yama çalışması yaptı.

Çalışmaları yerinde takip eden Mumcular Mahalle Muhtarı Muhammet Işık ile Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, mahallelerinde gerçekleşen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirirken Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Karaova bölgesinde yapılan çalışmaların hızla devam edeceğini ileterek, "Farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı ve arıza bakım onarım çalışmaları sonrasında bozulan cadde ve sokaklar ile bazı yeni cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmaları ile halkımızın daha rahat ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak istiyoruz. Çalışmalarımızı, programa dahil edilecek yeni yerlerde de ihtiyaç dahilinde sürdüreceğiz" dedi.

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Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ayrıca 5-6 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Bodrum Granfondo Yarışı öncesi yarış parkurlarının yer aldığı Pınarlıbelen Mahallesi Karanlık Mevkii ile Etrim Mevkii, Pınarlıbelen Mahallesi ile Çiftlik Mahallesi ve Çiftlik Mahallesi ile Çocuk Mezarlığı Mevkii arasında hem düzenleme hem de asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin asfalt çalışmaları, planlı olarak Bodrum genelinde devam edecek.

Kaynak: İHA

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