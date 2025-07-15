Karapınar\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya'nın Karapınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Program çerçevesinde ilk olarak şehitlerin mezarları ziyaret edilerek dua edildi. Daha sonra Sultan Selim Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve mevlid okundu, dualar yapıldı. Camideki program sonunda "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" gezildi ve ilçe protokolü fotoğrafları incelendi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Şenol Öztürk, 15 Temmuz'un Türk demokrasisi açısından bir milat olduğunu belirterek, "Bugün, ülkemizde demokrasiyi korumak ve bu vatanı savunmak için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bir daha böyle bir gün yaşanmaması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Serkan Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Önal, protokol mensupları, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA