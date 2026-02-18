Konya'nın Karapınar ilçesinde ilk teravih namazı kılındı.
Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle birlikte Karapınar genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Akşam saatlerinde camilere gelen cemaat, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti. Teravih namazı sonrası dualar edilirken, vatandaşlar, Ramazan ayını büyük bir coşku ve huşu içerisinde karşılamanın mutluluğunu yaşadı. - KONYA
Son Dakika › Yerel › Karapınar'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?