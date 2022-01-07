İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi, Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyü Karapınar Mezrasının müstakil köy olarak ayrılmasına karar verildi
İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında toplanarak, Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyünden, Karapınar Mezrasının ayrılarak, müstakil köy olmasına oy birliği ile karar verildi. 16 köyü bulunan Polateli ilçesi Kayapınar Mezrasının köy olmasıyla birlikte ilçeye bağlı köy sayısı 17'e yükseldi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Karapınar Mezrası meclis kararıyla köy statüsüne geçti - Son Dakika