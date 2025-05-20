Karasu\'da Bahar Şenliği: Çocuklar Eğlence Dolu Bir Gün Geçirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) gerçekleşen bahar şenliğinde çocuklar doyasıya eğlenerek unutamayacağı bir gün geçirdi.

İlk olarak konferans salonunda sahne oyunları ile başlayan etkinlik, yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı'nın üstlendiği eğitici ve eğlenceli "Gizemli Bavul" çocuk tiyatrosuyla devam etti. Çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren oyun, aynı zamanda eğitici mesajlar da içerdi. Sahne programının ardından SGM içerisinde workshop etkinlikleri yapıldı. Bahar şenliğine katılan çocuklar, yüz boyama, kelebek yapma ile eğlenirken, çocuklara balon ve etkinlik boyunca patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Bahar şenliğine katılan çocuklar günü doyasıya eğlenerek geçirdi. - SAKARYA