Karasu\'da Yol Ortasında Tıraş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun ortasında otomobilinin camına bakarak tıraş olan şahıs, çevredekilerin bakışlarına ve tepkilerine aldırış etmedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerindeki Işık Sitesi önünde meydana geldi. Yol kenarında duran aracının yanındaki bir şahıs, otomobilin camına bakarak tıraş olmaya başladı. Çevredeki insanlara ve akan trafiğe aldırış etmeden sakin tavırlarla tıraş olmaya devam eden şahıs, durumu izleyen vatandaşların tepkisini çekti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntlerde, şahsın yolun kenarında otomobilin camını ayna niyetine kullanması ve tıraş olduğu anlar yer alıyor. - SAKARYA