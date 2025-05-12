Karatay'da Engelli Çocuklar için Özel Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Karatay'da Engelli Çocuklar için Özel Kur'an Kursu Açıldı

Karatay\'da Engelli Çocuklar için Özel Kur\'an Kursu Açıldı

Konya'nın Karatay ilçesinde, işitme ve görme engelli çocuklar ile annelerine yönelik olarak tasarlanan Fetih Dolappare Kur'an Kursu açıldı. 21 milyon lira maliyetle inşa edilen kurs, çocuklara ve annelerine hafızlık eğitimi vermeyi hedefliyor.

12.05.2025 15:45  Güncelleme: 15:47
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak Karatay Müftülüğü'nün hizmetine sunulan Fetih Dolappare Kur'an Kursu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hem mimarisi hem de içerdiği özel eğitim modeliyle dikkat çeken kurs, özellikle 4-6 yaş arası işitme ve görme engelli çocuklar ile annelerine yönelik olarak tasarlandı.

Fetih Mahallesi'nde bin 151 metrekarelik alanda inşa edilen Dolappare Kur'an Kursu; derslikler, idari ofisler, dinlenme alanları ve mescitler başta olmak üzere birçok imkanı bünyesinde barındırıyor. Toplam maliyeti 21 milyon lira olan kurs, özellikle işitme ve görme engelli çocuklara özel olarak tasarlanan sınıflarıyla Konya'da bir ilke imza atıyor. Aynı zamanda annelerin de bu sürece dahil olacağı kurs merkezinde, anneler çocuklarıyla birlikte hafızlık eğitimine katılacak.

"Gönüllere dokunuyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; açılışta yaptığı konuşmada, Kur'an Kursu'nun Karatay'a ve Konya'ya hayırlı olmasını diledi. Hasan Kılca, belediye olarak yalnızca altyapı çalışmaları değil, aynı zamanda gönüllere dokunmayı, gençlerin hem dünyada hem de ahirette mutlu olabilecekleri bir yol seçmelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Kılca, "Kur'an Kursumuz da bu anlayışın bir parçası. Burada çocuklarımız sadece bir bina görmekle kalmayacak, aynı zamanda Kur'an'la tanışarak, ahlakla yetişerek, güzel insan olmayı öğrenecekler" dedi.

"Evlatlarımıza desteklerimiz sürecek"

Kılca, "Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" hadisi şerifini hatırlatarak, bu yolda yürüyen hocalara ve öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. Karatay'da şimdiye kadar eğitim alanında birçok yatırım yapıldığını belirten Hasan Kılca, "Bugüne kadar okullar, gençlik merkezleri, kapalı spor salonları, halı sahalar, TÜBİTAK kitaplıkları ve bilim dergileri kazandırdık. Ayrıca ilkokula başlayan çocuklara çanta ve kırtasiye desteği sağladık, üniversiteye yerleşen gençlerimize de destek olduk" şeklinde konuştu.

"Kursumuz 21 milyona mal oldu"

Kur'an Kursu'nun özellikleri hakkında da bilgi veren Başkan Kılca; "Bin 151 metrekarelik bir alanda inşa edilen Kur'an Kursumuz, derslikler, idari odalar, dinlenme alanları, mescitler ve daha birçok imkan sunuyor. Güncel maliyeti 21 milyon lira. Kursumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmet Karatay'ımıza, Konya'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karatay İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ise törende yaptığı konuşmada Karatay Belediyesi ve Karatay Kaymakamlığı ile uyum içinde çalıştıklarını, Başkan Hasan Kılca'nın hep yanlarında olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan ise gençlerin ve çocukların Kur'an-ı Kerim'i ve dinini öğreneceği önemli bir eserin açılışında bulunmaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Dolappare Kur'an Kursu'nun Karatay'a kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi de Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması ve yaşanmasını merkeze alan bu gibi projelerin çok değerli olduğunu ifade etti.

Fetih Mahallesinde şehre kazandırılan Dolappare Kur'an Kursu'nun açılışına; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Fetih Dolappare Kur'an Kursu'nun resmi açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, kursu inceleyerek bilgi aldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karatay'da Engelli Çocuklar için Özel Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika

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