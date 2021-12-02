Karatay'da şarj istasyonları engellilerin hayatını kolaylaştırıyor - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından bedensel engellilerin kullandığı elektrikli sandalyelerin akülerini doldurabilmeleri için şehrin birçok noktasına şarj dolum istasyonu kuruldu.

Karatay Belediyesi, engellilerin toplumsal yaşama katılımının artırılması ve günlük hayatın bütün imkanlarından faydalanmaları adına birçok yatırım, proje ve uygulamayı hayata geçirdi. Özellikle engellilerin akülü sandalyeleriyle şehir merkezinde daha rahat dolaşabilmeleri ve engellilerin uzak mahallelerden gelerek geri dönüşlerde zorluk yaşamaması için akülü araçların şarj edilmesine imkan sağlayan akülü sandalye şarj istasyonları, kentin birçok noktasına yerleştirildi. Akülü sandalye şarj ünitelerinde araçlarını şarj eden engelli vatandaşlar, şarj istasyonuna kurulan telefon şarj özelliği sayesinde iletişimde de herhangi bir aksama yaşamıyor.

Kendilerine sağlanan bu imkandan son derece memnun olan ve söz konusu hizmetin kıymetli bir çalışma olduğunu ifade eden engelli vatandaşlar, "Bizler ve bizim gibi engelli kardeşlerimiz, evden çıkarken acaba araçlarımızın şarjı bitecek mi diye düşünüyorduk. Dolayısıyla da uzun mesafelere gidemiyorduk. Ama artık Konyamızın birçok noktasına araçlarımızı şarj edebildiğimiz akülü sandalye şarj üniteleri kuruluyor. Bu sayede şarjımızın bitmesine yakın bir istasyona giderek akülerimizi rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Bu ünitelerde ayrıca cep telefonlarımızın şarjını doldurabilmemize imkan sağlayan sistem de mevcut. Bu vesileyle bizim için oldukça güzel ve kıymetli olan bu hizmeti bizlere sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

Konya Sakatlar Derneği Başkanı Ahmet Mıhçı da, engellilerin yıllarca toplumdan, istihdamdan ve üretimden ayrı bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü söyleyerek, özellikle son yıllarda bu anlayışın sona erdiğini kaydetti. Ahmet Mıhçı, "Artık tüm engelli kardeşlerimiz dışarıda sosyal, kültürel ve ekonomik hayata kolaylıkla katılabiliyor. Bunda hükümetimiz başta olmak üzere yerel yönetimlerimizin ve özellikle belediyelerimizin büyük katkısı bulunuyor. Günlük hayatta kullandığımız akülü sandalyelerimizin şarjları bizleri çok zorluyor ve bizler için bir engel maalesef. Vatandaşlar arabalarına bindiği zaman benzinine yakıtına bakar, biz de akülerimizin şarjına bakarız. Konyamız bu konuda oldukça duyarlı. Özellikle Karatay Belediyemiz şehrimizin ve ilçemizin birçok noktasına akülü sandalye şarj üniteleri yerleştirdi. Bu bizim için büyük bir rahatlık. Bu vesileyle sadece bu hizmetinden değil, belediyenin hizmete açtığı tüm projelerinde biz engelli kardeşlerimizi her zaman destekledikleri için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA