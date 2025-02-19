Karavan Festivali Bursa'da Yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Karavan Festivali Bursa'da Yapıldı

Karavan Festivali Bursa\'da Yapıldı

Bursa'da düzenlenen Karavan Festivali, 135 karavancıyı doğa ve kamp aktiviteleriyle buluşturdu.

19.02.2025 11:50
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Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği tarafından düzenlenen karavan festivali, doğa ve kamp tutkunlarını buluşturdu.

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği'nin düzenlediği Karavan Festivali, Türkiye'nin birçok farklı noktasından gelen vatandaşları Bursa'da buluşturdu. Bursalı Influencer Bahar Çatık'ın katkılarıyla 15-16 Şubat tarihlerinde Orhangazi Çamlık Mesire Alanı'nda düzenlenen organizasyon 6 şehirden 135 karavancı katıldı. Konserlerden doğa yürüyüşüne, sabah sporundan yöresel tadımlara, yarışmalardan sözlü tarih anlatımlarına, gece sineması gösteriminden DJ performansına kadar farklı etkinliklere sahne olan karavan festivali katılımcılardan tam not aldı.

Gerçekleştirilen organizasyonun kamp ve karavan turizmi açısından pozitif etki oluşturduğunu ifade eden Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, etkinlikleri yıl içerisinde farklı ilçelerde de düzenleyeceklerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karavan Festivali Bursa'da Yapıldı - Son Dakika

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