Karayazı'dan Narin'lere Anlamlı Gezi - Son Dakika
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Karayazı'dan Narin'lere Anlamlı Gezi

Karayazı\'dan Narin\'lere Anlamlı Gezi

Ferit Kaya, Narin Güran'ı anmak için 6 Narin ismine sahip çocuğa özel bir gezi düzenledi.

23.09.2024 13:39
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde isimleri "Narin" soy isimleri ise farklı olan 6 öğrenci iş insanı Ferit Kaya tarafından getirildikleri kent merkezinde günlük yaşantılarından uzak bir gün geçirdi. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre binası gibi birçok tarihi eserleri gezen, AVM'lerdeki eğlence merkezlerine giden, alış-veriş yapan ve yemek yiyen Karayaz'nın Narin'leri, Diyarbakırlı adaşlarını isimlerinde yaşatacaklarını söyledi.

Erzurumlu iş insanı Ferit Kaya, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) kaybolmasından bir hafta sonra canlı bulana veya yerini bildirene 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı. Kaya, Narin Güran'ın defnedildiği Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarına ziyaret etti ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Erzurum'un Karayazı ilçesinde doğup, büyüyen fakat yıllardır İstanbul'da turizm-inşaat sektöründe çalışan Ferit Kaya, Narin'in ölüm haberi ile herkes gibi çok üzüldüğünü söyledi. Diyarbakırlı Narin'i kurtaramadıklarını fakat geride kalan diğer çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Kaya, "Narin kızımızın mekanı cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bunu yapanlar, en yakın zamanda adalet karşısında hesabını verecektir. Narin'in kaybolduğunu duyduğumuzda ailece bir karar aldık. Bu kızımızı canlı bulana 2 milyon TL ödül vadettik. Ama maalesef sonu hüsran oldu. Narin'i kaybettik. Bundan sonra diğer çocuklarımıza sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır Erzurum'un özellikle kendisinin doğup büyüdüğü Karayazı ve çevre ilçelerindeki çocukların mutlu olması için her hafta 100'lük gruplar halinde minibüslerle Erzurum'a getirdiğini ifade eden Kaya, "Bu haftaki gezimizi sadece ismi Narin olanlara ayırdık. Toplam 6 Narin'e ulaşabildik. Öğretmenleri ile birlikte Erzurum'a gelip önce Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Kongre binası, Yakutiye, Çifte minareli medrese, kale gibi tarihi yerleri gezip, canlarının istediklerini yiyip, tiyatro ve sinemadan sonra AVM'lerin oyun salonların saatlerce eğlenip akşamda evlerine götürüyoruz. Çocukların mutlu olması benim vazgeçilmezim" dedi.

Geziye katılan çocuklar iş insanı Ferit Kaya'ya teşekkür ederek, "Narin arkadaşımıza çok üzülmüştük. Onu isimlerimizde yaşatacağız" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karayazı'dan Narin'lere Anlamlı Gezi - Son Dakika

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