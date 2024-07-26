Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Tünellerde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Tünellerde İncelemelerde Bulundu

Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Tünellerde İncelemelerde Bulundu

Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van-Yüksekova kara yolunda yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu. Erol, tünellerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile görüş alışverişinde bulundu.

26.07.2024 16:29
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Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol, Van- Yüksekova kara yolunda yapımı devam eden tünellerde incelemelerde bulundu.

Karayolları Bölge Müdürü Demirhan Erol, tünellerde incelemelerde bulunduktan sonra Yeni Köprü Tünelleri Kontrol Şefi Seyfettin Özbay'dan bilgiler aldı. Daha sonra Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir'i makamında ziyaret eden Demirhan Erol; Cengiz Topel Caddesi'nin tekrar asfaltlanması, Dağlıca yolu ve belirli bölgelerde ihtiyaç duyulan trafik ışıklarının yapılması, Güzeldere Tüneli'nin mevcut durumu, İpekyolu'da refüj çalışmaları ile Yeni Köprü Tünelleri ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Karayolları Yüksekova Şube Şefi Muhterem Taş ve Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna da hazır bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Tünellerde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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