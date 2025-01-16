Kardan Adam Şehir Turu

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Kardan adama kamyonet ile şehir turu attırdılar

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde vatandaşların kamyonetin arkasında yaptıkları kardan adama şehir turu attırdığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kamyonetinin kasasında biriken karlardan kardan adam yapan sürücü, yaptığı kardan adam ile şehir merkezinde tura çıktı. Kamyonet ile şehir merkezinde tur attırılan kardan adamın kaydedilen görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Bu görüntüler, kısa sürede geniş kitleye ulaşırken, şehri beyaza bürüyen kar dron ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar da, uzun süredir beklenen kar yağışı sonrasında karın tadını çıkarttı.