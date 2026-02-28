Ordu\'da hastalanan bebek, kardan kapanan yolda iş makinesi ile taşındı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede hastalanan bebek, iş makineleri ve ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin kırsal mahallesinde rahatsızlanan bebeğin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve belediye ekipleri yönlendirildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu, belediye ekiplerin müdahalesinin ardından ulaşıma açıldı. Ekipler tarafından iş makinesi ile ambulansa kadar götürülen bebek ile annesi, Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. - ORDU