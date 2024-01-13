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Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için ekipler seferber oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2.5 yaşındaki çocuk, İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı. Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası'nda baygınlık geçiren çocuğa, köy yolunun açılması için ekipler seferber oldu. Yapılan özverili çalışmalar sonucunda yolu açılan köydeki çocuk, sağlık ekipleri tarafından köyde müdahale edildikten sonra hastaneye sevk edildi.

Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için ekipler seferber oldu
13.01.2024 - 20:51,
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Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için ekipler seferber oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan 2.5 yaşındaki çocuk, İl Özel İdaresi ekipleri yardımıyla 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yüksekova ilçesine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Onbaşılar Köyü Çobanpınar Mezrası'nda baygınlık geçiren 2,5 yaşındaki çocuğun yakınları, kardan kapanan köy yolunun açılması için Yüksekova İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefliğinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, köy yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışma yürüttü.

Ekiplerin özverili çalışması sonucunda yolu yeniden ulaşıma açılan köyde mahsur kalan çocuğa, ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından köyde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan çocuk, ekiplerin nezaretinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan çocuk için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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