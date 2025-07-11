Kardelen Kestane Şekeri İncelendi - Son Dakika
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Kardelen Kestane Şekeri İncelendi

Kardelen Kestane Şekeri İncelendi
11.07.2025 13:38
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Türk Parlamenter Birliği Bursa Şubesi, Kardelen Kestane Şekeri'nin kültürel mirasını ve üretimini inceledi.

Türk Parlamenter Birliği Bursa Şubesi, Kardelen Kestane Şekeri'nin hem kültürel mirasını hem üretim sürecini yerinde inceledi.

Ziyarette Kardelen Kestane Şekeri'nin tarihçesi, üretim süreçleri ve ihracat vizyonu hakkında detaylı bilgi verildi. Genel Müdür Mümin Akgün'ün ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, Kardelen Kültür Evi'nin yalnızca bir marka tanıtım alanı değil, aynı zamanda Bursa'nın gastronomi hafızasını yaşatan özel bir merkez olduğu vurgulandı. Heyet üyeleri, burada sergilenen üretim belgeleri, tarihi ambalajlar ve geleneksel tariflerin kentin kültürel mirası açısından taşıdığı önemi takdir etti.

Heyet, ziyarette İlka Şekerleme'nin modern üretim tesisini de gezerek üretim süreçlerini yerinde inceledi. Mümin Akgün, Kardelen'in 50'ye yakın ambalaj çeşidiyle 34 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "Üretimin her aşamasında hijyen ve sanitasyon kurallarına titizlikle uyuyoruz. Sektörümüzde FSSC 22000 Versiyon 6.00 belgesine sahip ilk firma olarak kaliteyi ilke edindik" dedi.

Konuklar, Kardelen markalı ürünlerde Bursa'nın tarihi ve turistik simgelerini taşıyan ambalajların, kente özgü kimliği yurt dışına taşıdığını belirtti. Türk Parlamenter Birliği Bursa Şubesi üyeleri, İlka Şekerleme'nin yalnızca kestane şekeri üretimi değil, aynı zamanda Bursa'nın tanıtımına da kültürel katkı sunduğunu vurguladı.

Türk Parlamenter Birliği Bursa Şubesi Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, ziyaret sırasında Kardelen Kestane Şekeri Genel Müdürü Mümin Akgün'e, Bursa ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkılar dolayısıyla teşekkür ederek, yürüttüğü hizmetlerde başarılar diledi.

Günün sonunda Kardelen Kültür Evi'nde toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kardelen Kestane Şekeri İncelendi - Son Dakika

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