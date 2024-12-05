KARDEMİR'de 'Babadan Oğula' İstihdam Tekrar Başlıyor - Son Dakika
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KARDEMİR'de 'Babadan Oğula' İstihdam Tekrar Başlıyor

KARDEMİR\'de \'Babadan Oğula\' İstihdam Tekrar Başlıyor

KARDEMİR'de emekli işçilerin çocukları yılbaşına kadar işe alınacak. Başvurular 9 Aralık'a kadar.

05.12.2024 16:27
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Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, KARDEMİR'de yapılacak işe alımda 'Babadan oğula' uygulamasının yeniden hayata geçirileceğini bildirdi.

Yılmaz, "Emekliliği gelen üyelerimiz, çocuklarının kendi yerlerine işe başlatılması konusunda, bizlerden ve KARDEMİR yönetiminden bir beklenti içindelerdi. Daha önce bu uygulamayı hayata geçirmiştik ve birçok üyemizin evladına KARDEMİR'de iş başı yaptırılmasını sağlamıştık. Bir defa mahsus yapılan bu uygulamanın devamı için Genel Başkanımız Yunus Değirmenci'nin uzun uğraşları ve KARDEMİR yönetimiyle yaptığı görüşmeleri neticesinde, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Kılıç'ın koordinesinde ve Karabük Şubemizin öncülüğünde büyük bir başarı elde etmiş olduk" dedi.

KARDEMİR yönetimiyle varılan anlaşma neticesinde emekliliği gelen KARDEMİR'deki işçilerin yerine işe alım şartlarını sağlayan işçi çocuklarının yılbaşına kadar işe başlatılacağını ifade eden Yılmaz, çocukları için başvuru yapacak işçilerin 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10: 00'a kadar bürolara başvurması gerektiğini duyurdu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kenan Yılmaz, Ekonomi, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KARDEMİR'de 'Babadan Oğula' İstihdam Tekrar Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARDEMİR'de 'Babadan Oğula' İstihdam Tekrar Başlıyor - Son Dakika
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