Kardeş Borsalar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kardeş Borsalar Toplantısı Gerçekleştirildi

Kardeş Borsalar Toplantısı Gerçekleştirildi
23.07.2026 17:05
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Aydın Ticaret Borsası, Alaşehir ve Ödemiş ile tarım ve ticaret konularını ele aldı.

Aydın Ticaret Borsası, kardeş borsaları Alaşehir Ticaret Borsası ve Ödemiş Ticaret Borsası ile geleneksel istişare toplantısında bir araya geldi.

Alaşehir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, tarım ve hayvancılık sektöründeki güncel gelişmeler ile bölgesel ve ekonomik konular ele alınırken, ticaret borsaları arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca, ortak proje alanları ve sektörün geleceğine ilişkin görüş alışverişi gerçekleştirildi. Kurumlar arası dayanışmanın sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak çalışmaların artırılarak devam ettirilmesi yönünde temenniler paylaşıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "Alaşehir Ticaret Borsası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu buluşmada, tarım ve ticaret alanındaki güncel gelişmeleri ele alma ve geleceğe yönelik iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Bölgemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bu güçlü dayanışmanın artarak devam edeceğine inanıyor, nazik ev sahiplikleri dolayısıyla Alaşehir Ticaret Borsası'na teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıya Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Rıza Uyar, Cihan Can, Yakup Er, Meclis Üyeleri; Ali Rıza Vural, M. Hakan Adalı, Mehmet Ali Avcu ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeş Borsalar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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