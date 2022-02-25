'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı - Son Dakika
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'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı

25.02.2022 15:01
'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı

Miniklerin yüzünü güldüren 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yılki son durakları Balıkesir ve Çanakkale ile tamamlandı.

Miniklerin yüzünü güldüren 'Kardeşim Üşümesin' projesinin bu yılki son durakları Balıkesir ve Çanakkale ile tamamlandı. Bursa'dan yola çıkan iyilik hareketi ile her yıl olduğu gibi yine bin çocuğun gülümsemesi kazanıldı.

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun gülümsemesini kazanan Kardeşim Üşümesin projesi, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği sağlayarak köy okullarına yardım eli uzattı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Kavacik İlkokulu ile Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Hamdibey Okuluna ulaşan UEDAŞ, bu okullardaki miniklerin mont, atkı, bere ve eldivenden oluşan kışlık kıyafet ihtiyacını karşıladı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'nın yani sıra bu yıl Kars'taki okullara da ulaşan sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi 'Kardeşim Üşümesin' projesiyle çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE

'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı
'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı
'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı
'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı
'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı

YORUMLAR
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Balıkesir, Çanakkale, Uludağ, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Kardeşim Üşümesin' bu yıl da kalpleri ısıttı - Son Dakika


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