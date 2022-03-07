Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı - Son Dakika
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Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı

07.03.2022 14:13
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı

Karesi Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle "Karesi Belediyesi Hizmet Binası Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması" düzenlendi.

Karesi Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle "Karesi Belediyesi Hizmet Binası Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması" düzenlendi. 28 eserin katıldığı yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait mevcut hizmet binasının yeterli gelmemesi nedeniyle yeni hizmet binası için harekete geçen Karesi Belediyesi ilk adımlardan birini attı. Yeni hizmet binası için çağın gereklerine uygun, ilçe kültürünü yansıtan ve modern bir hizmet binası projesine fikir oluşturması amacıyla Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle mimari proje yarışması düzenledi. Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin 28 eser ile katıldığı "Karesi Belediyesi Hizmet Binası Öğrenci Mimari Proje Fikir Yarışması" sonuçlandı. Dereceye giren ilk 3'e ve ayrıca 3 esere de mansiyon ödülü verildi.

Karesi gençlere önem veriyor

Düzenlediği sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de gençlere verdiği önemi her daim gösteren Karesi Belediyesi, ilçenin geleceğine de yön vermeleri için gençlerin fikirlerine başvurdu. Yarışmanın ödül töreni Karesi Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde (Yıldırım Beyazıt İmarethanesi) düzenlendi.

Dereceye giren eserlerinde sergilendiği ödül töreninde konuşan Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen, törene başka bir programı nedeniyle katılamayan Başkan Dinçer Orkan'ın selamını ve teşekkürlerini ileterek başladı. Yeni yönetim olarak göreve ilk başladıklarında mevcut binanın yeterlilik anlamında uygun olmadığına karar verdiklerini ifade eden Türkmen, "Hizmet binası tasarlamak istedik. Bizim mimar arkadaşlarımızda bu projeyle ilgili Balıkesir Üniversitesi ile çalışma fikrini sundu. Bu bizim hoşumuza gitti. Üniversitemiz ile ortak bir çalışma kararı aldık. Projeleri gördüğümüzde ve juri üyelerimizin görüşlerini aldığımızda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anladık. Geleceğin mimarı olan gençlerimize güveniyoruz. Emeklerine sağlık. Yarışmamıza 28 kişi katıldı. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Genç mimarlara ödülleri verildi

Konuşmaların ardından yarışmada dereye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada Bahar Çapkın 1., Muhammed Özçiçek 2., Davut Kurtuluş ve Ezgi Can Akpınar ise 3.'lük ödüllerine layık görüldü. Ayrıca Zeynep Eda Demirhan, Rana Acar ve Ekrem Furkan İğdi ise mansiyon ödülü aldı. Yarışmacıların ödüllerini Karesi Belediye Başkan Vekili Uğur Türkmen, Başkan Yardımcıları Muhiddin Diker ve Şaban Akkol, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Berrin Akgün, Balıkesir Mimarlar Odası Başkanı Betül Dikici, fakülte öğretim üyeleri ve belediye meclis üyeleri verdi. Ayrıca yarışma jürisine de teşekkür plaketleri takdim edildi. - BALIKESİR

Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı
Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı

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Balıkesir Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Türkmen, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karesi Belediyesi yeni hizmet binası için proje yarışması sonuçlandı - Son Dakika


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