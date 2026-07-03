Karga Saldırısına Uğrayan Kumru Kurtarıldı - Son Dakika
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Karga Saldırısına Uğrayan Kumru Kurtarıldı

Karga Saldırısına Uğrayan Kumru Kurtarıldı
03.07.2026 11:10
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Sivas'ta Murat Koldaş, yaralı yavru kumruyu kargalardan kurtarıp besleyerek iyileştirdi.

Sivas'ta yaşayan Murat Koldaş, kargaların saldırısına uğrayan yavru kumruyu ölümden kurtardı. Günlerce kendi elleriyle beslediği kumruyla aralarında zamanla duygusal bir bağ oluştuğunu söyleyen Koldaş, "Kumru artık ailemizden biri oldu" dedi.

Sivas'ta yaşayan 54 yaşındaki Murat Koldaş, aracıyla seyahat ettiği sırada yol kenarında çok sayıda karganın bir noktada toplandığını fark etti. Durumdan şüphelenen Koldaş, aracından inerek kontrol etmek istedi. Yol kenarında kargaların saldırısına uğrayan yaralı yavru bir kumruyu gören Koldaş, kargaları uzaklaştırarak kuşu kurtardı. Ölmek üzere olan yavru kumruyu vakit kaybetmeden veterinere götüren Koldaş, tedavinin ardından evine götürerek bakımını üstlendi. Kumru için özel bir yuva hazırlayan Koldaş, şırınga yardımıyla su içirip düzenli olarak beslemeye başladı. Günler geçtikçe sağlığına kavuşan yavru kumru uçmaya başladı. İnsanlara mesafeli yapılarıyla bilinen kumru, Koldaş'a ve ailesine alıştı. Sağlığı düzelen kumruyu doğal yaşam alanına bırakmak isteyen Koldaş, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İyileşen kumru, yetkililere teslim edilerek koruma altına alındı.

"Aramızda duygusal bir bağ oluştu"

Kumruyla aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu belirten Murat Koldaş, kumruya bebek gibi baktıklarını söyledi. Koldaş, "Yolda arabamla giderken kargaların bir yerde toplandığını gördüm. Yaralı kumrunun kardeşini parçalamış yiyorlardı. Bu kuşu da parçalamışlardı ama ölmemişti. Kargaları kovalayıp, bu yavruyu kurtardım. Veteriner arkadaşımla beraber gerekli vitaminleri verdik. Yem de yiyemiyordu, kızımla birlikte şırıngayla süt verdik. Yaraları da iyileşti ve artık büyüdü. Bugün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü aradık, onlara teslim edeceğiz. Artık doğada kendi başının çaresine bakar. Normalde kumru kuşu insana alışmaz durmaz ama doğduğundan beri bizimle. Bulduğumda bir haftalıktı, ölmek üzereydi ama kurtuldu. Aramızda bir bağ oluştu, artık insanlara da alıştı. Bulduğumda bebek gibiydi, tüyleri bile yoktu. O zamandan beri beslediğimiz için bu da artık ailemizden biri oldu, duygusal bağ oluştu. Biraz zor olacak ama mecburen ekiplere teslim edeceğiz. Kontrollerini yapıp doğaya bırakacaklar. Uçuyor diye düşünüyorum ama biz doğaya bırakmadan ekiplere teslim edelim dedik" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karga Saldırısına Uğrayan Kumru Kurtarıldı - Son Dakika

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