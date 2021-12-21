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Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu - Son Dakika

Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu

21.12.2021 11:17

- Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu Yağışlarla yüzde 100'lük verim alan çiftçide yüzler gülüyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan: "Geçen yıl ve bu yıl olan çimlenmeyi karşılaştırırsak çok fark var, şuan yüzde 100'lük bir çimlenme oluştu" Eskişehir'de son günlerde...

- Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu

Yağışlarla yüzde 100'lük verim alan çiftçide yüzler gülüyor

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan:

"Geçen yıl ve bu yıl olan çimlenmeyi karşılaştırırsak çok fark var, şuan yüzde 100'lük bir çimlenme oluştu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de son günlerde etkisini gösteren yoğun kar yağışını değerlendiren Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Geçen yıl ile bu yıl olan çimlenme arasında çok fark var. Geçen sene yüzde 50 çimlenme bile yoktu. Bu yıl yüzde 100'lük bir çimlenme var" dedi.

Kasım ayının başından itibaren yağan sağanak yağmurlar ile birlikte son günlerde bastıran kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz senenin kasım ayı ile karşılaştırıldığında çimlenme oranının ikiye katlanması çiftçide adeta bayram havası oluşturdu. Ekinlerin bu seneki veriminden umutlu olan çiftçi, harman zamanını iple çeker duruma geldi. Beyaz örtünün altında 5 ile 10 santimetre arasındaki boylarıyla yüz güldüren çimler, çiftçide 2022 için büyük umut kaynağı oluyor.

"Geçen yıl ve bu yıl olan çimlenmeyi karşılaştırırsak çok fark var. Şuan yüzde 100'lük bir çimlenme oluştu"

Geçtiğimiz senelerdeki kuraklığın ardından bu yıl görülen yoğun yağmur ve kar yağışı mahsulü doğrudan etkiledi. Geçtiğimiz yıla göre iki katı verim olduğunu belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Geçen sene başlı başına bir kuraklık yaşamıştık. Kuraklığın gelişi ekim ayından belliydi. Kasım ayında ürünlerin yüzde 50'si topraktan bitmemiş durumdaydı. Geçen yıl ve bu yıl olan çimlenmeyi karşılaştırırsak çok fark var. Şuan yüzde 100'lük bir çimlenme oluştu. Kasım ve aralık ayında yaklaşık 45 günde çok güzel sağanak yağışlar yaşadık. Bu yağmurlar bizim için çok etkili oldu. Kar yağışı geçte gelse yağmur çimlenmeyi çok etkiledi. Şuanda tabandaki ekinler de çok güzel durumda. Kar olmayıp sadece yağış olmasına rağmen 5 ile 10 santimetre arası çok güzel bir çim var. Şehir merkezi ile yüksek kesimleri kıyasladığımız zaman kar miktarında fark var. Şuan Bozdağ Mahallesi civarında yaklaşık 20 santimetre kar var. Biz şuan kar bölgesindeki ekinleri görüyoruz. Ekinlerimiz çok güzel. Kar mükemmel şekilde ekinlerin üstünü örttü. Yağışın bu şekilde devam edeceği söyleniyor. Bu yağışlar bizim kuraklığımızı bitirecek. Eğer bu şekilde devam ederse 2022 yılı çok güzel olur inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bu gidişle çok güzel olacak"

Yağışların bu şekilde devam etmesiyle harman zamanında çok güzel mahsul alacaklarını belirten 62 yaşındaki çiftçi Mustafa Erden ise şunları söyledi:

"Bozdağ mevkiindeyiz. Ekin altta, kar üstünde, yorgan gibi çok güzel kapattı üstünü. Bu gidişle çok güzel olacak. Yani kar çok güzel. Hem gübre hem kar var. Toprak suyu ve gübresini alıyor. Arpada 600 kilogram, buğdayda 500 kilogram alırız inşallah.

Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu
Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu
Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu
Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu

Ziraat Odası, Eskişehir, Tepebaşı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karın altındaki çimlenme çiftçiye umut oldu - Son Dakika


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