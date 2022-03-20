Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar - Son Dakika
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Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar

20.03.2022 17:40

Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar Bitlis merkeze bağlı Güven köyünde doğum sancısı başlayan hamile kadın, karlı dağlar aşılarak hastaneye ulaştırıldı.

Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar

BİTLİS - Bitlis merkeze bağlı Güven köyünde doğum sancısı başlayan hamile kadın, karlı dağlar aşılarak hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Güven köyünde Melek Savucu isimli hamile kadının, doğum sancıları başladı. Haber verilmesi üzerine jandarma, güvenlik korucuları, 112 ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Kardan dolayı kapanan yolu el birliği ile aşan ekipler, hamile kadını hastaneye ulaştırdı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis merkez ilçemize bağlı Güven köyünde geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında doğum sancısı başlayan Melek Savucu isimli vatandaşımızı hastaneye ulaştırmak amacıyla jandarma, güvenlik korucuları, 112 ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen hummalı bir çalışma başlatarak, hamile vatandaşımızı ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine ulaşımını sağladı. Ekiplerimizin gayretleri sonucu hastanede sorunsuz bir doğum gerçekleştiren vatandaşımızın Azra isminde sağlıklı bir kız çocuğu oldu" denildi.

Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar

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Jandarma, Bitlis, Doğum, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla kapanan yolu aşarak hamile kadını hastaneye ulaştırdılar - Son Dakika


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