Karla Kaplı Mezarada Tek Başına Hayatta Kaldı - Son Dakika
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Karla Kaplı Mezarada Tek Başına Hayatta Kaldı

Karla Kaplı Mezarada Tek Başına Hayatta Kaldı

Şilan Çakar, 4 aydır kış koşullarında tek başına makarna yiyerek hayatta kalmıştı.

09.02.2025 09:35
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Beşatlı köyüne bağlı Çakmak mezrasında tek başına yaşayan Şilan Çakar'a telefonla ulaşılamayınca çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla ulaşılan Çakar, 4 aydır merkeze inemediği için sadece makarna yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci, kendisinden haber alınamayan Şilan Çakar (50) için karla mücadele ekibinden destek istedi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla 4 kilometrelik mezra yolu açılarak Çakar'a ulaşıldı. Çakar, 4 aydır merkeze inemediği için sadece makarna yiyerek hayatta kaldığını söyledi.

11 yıl önce eşi Cafer Çakar ile evlenip ülkesi İran'ı bırakıp Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünün Çakmak mezrasına yerleştiğini, eşinin geçen sene vefat etmesi üzerine tek başına yaşamaya başladığını anlatan Çakar, 11 hanenin yazın kullandığı Çakmak mezrasında yılın 6 ayını tek başına geçirdiğini ifade etti. Köy sakinleriyle irtibatını sağlayan cep telefonunun bozulmasıyla iletişimi kesilen Çakar'a ulaşan köylüler rahat bir nefes aldı.

Şilan Çakar, "Ben yaz kış zaten köyde yaşıyorum. 4 aydır kıştan dolayı merkeze bile inemedim. Kardan dolayı köyün yolu kapanmıştı. Ben de kurtlar gelir, hırsızlar gelir diye evimden korkudan çıkamadım. Birkaç gündür beni aramışlar telefonuma da ulaşamadılar ve korkmuşlar. Köyün muhtarı hemen karla mücadele ekiplerine haber vermiş. Sağ olsunlar ekipler zorlu bir mücadele ile yolu açıp bana ulaştılar. Çok mutlu oldum onları gördüğüme. Benim durumum zaten çok kötü destek bekliyorum. Ben 4 aydır ilçeye gitmediğim için de evimde sadece makarna yaparak yaşıyorum" dedi.

Mezranın sadece yaz mevsiminde köylüler tarafından kullanıldığını belirten Beşatlı Köyü Muhtarı Fethi Erci ise, "İki mezramız bulunuyor. Yazın 11 hane burada yaşıyor. 11 hanemizden 10 hane kışın aşağı mezraya gidiyor. Kışın da bu hanımefendi tek başına burada yaşamaktadır. Birkaç gündür kendisinden haber alamadık. Hemen Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerine haber verdik. Haber verilmesiyle kendisinin yolunu açtık ve daha sonra kapısının önünü de açtık. Çok şükür eve geldik, kendisine ulaştık ve yaşadığını da gördük. Buna sevindik. Yol açmada büyük emek veren Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekiplerine ve şefimiz Hasan beye çok teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yüksekova, Güvenlik, hakkari, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karla Kaplı Mezarada Tek Başına Hayatta Kaldı - Son Dakika

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