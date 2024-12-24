Karlıova'da Otobüs Kazası: Hekim ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karlıova'da Otobüs Kazası: Hekim ve Eşi Hayatını Kaybetti

Karlıova\'da Otobüs Kazası: Hekim ve Eşi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de kar ve buzlanma nedeniyle devrilen otobüste pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel hayatını kaybetti.

24.12.2024 15:01
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in öğrenciyken girdiği koroda 'şiddete karşı' sağlıkçıların sesi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl- Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Emine Tuncel'in (26) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel (24) de Karlıova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Çiftin yaklaşık bir yıl önce evlendiği, Rize'ye gezmeye gittiği ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği, ayrıca pratisyen hekim Osman Zeki Tuncel'in yaklaşık 3 ay önce Arıcak Devlet Hastanesine atandığı öğrenildi.

2022'de 'şiddete karşı' sağlıkçıların yanında olmak için koroya katılmış

2022'de Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Akgün, tıp fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek müzik korosu kurmuştu. Osman Zeki Tuncel'in de tıp fakültesi 4'üncü sınıfta olduğu bu dönemde koroya katıldığı ortaya çıktı. 2022'de İhlas Haber Ajansı muhabirine röportaj veren Osman Zeki Tuncel, "Yaz aylarında Bekir hocamızla konuşurken şan dersi aldığını söyledi. Müzikle ilgileniyorum çok seviyorum senin de müziğe ilgin var mı demişti. Ben de 'Hocama neyzenim' dedim. Bir kayıt yapalım mı dedi ya da bir gün çalışma yapalım dedi. Ben de olur dedim. Oturduk birkaç kişi çalıştık. Baktık güzel bir enerji alıyoruz gayet güzel gidiyor devam ettik. Konservatuvardan ve başka bölümlerden de hocalarımız geldi grubumuz büyüdü. Geri dönüşler oldu bir de yoğun bir bölümümüz var insanlar zaman yönetimini çok merak ediyorlar. Özellikle bizden öğrenmek istiyorlar nasıl yetiştiriyorsunuz bu kadar enstrümanları dersleri bu yönden güzel geri dönüşler alıyoruz. Hatta ben ailemden ve çevremden gayet güzel dönüşler geliyor devam edin diyorlar bizi destekliyorlar" ifadelerini kullanmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Karlıova, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Bingöl, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karlıova'da Otobüs Kazası: Hekim ve Eşi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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