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Karpuz satışı için izin verilmeyen vatandaş sinir krizi geçirdi

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde kendisine karpuz satışı için izin verilmediği belirtilen vatandaş karpuzları parçalayarak kaymakamlık binası önüne döktü.

Sinop'un Erfelek ilçesinde karpuz satışı yapmak için belediyeden izin almak isteyen vatandaş belediyenin kendisine yer göstermemesine sinirlenerek satmak için getirdiği karpuzları Erfelek Kaymakamlığı önünde parçalayarak yere döktü. Sinirli vatandaş olay yerinden uzaklaşırken yere dökülen karpuzlar Erfelek Belediyesine ait kepçe ile olay yerinden kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.