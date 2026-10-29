Karpuzlu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü gösteriler ve geçit töreniyle kutlandı - Son Dakika
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Karpuzlu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü gösteriler ve geçit töreniyle kutlandı

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Karpuzlu\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yıl dönümü gösteriler ve geçit töreniyle kutlandı
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Karpuzlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen kutlama, Kaymakamlıktaki tebrikat töreniyle başladı. Hükümet Konağı önündeki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler şiir ve kompozisyon okudu, gösteriler ve ödül töreni sonrası geçit töreni yapıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü, öğrencilerin gösterileri, şiir ve kompozisyonların okunması ve geçit töreniyle coşku içerisinde kutlandı.

Karpuzlu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen tebrikat töreniyle başladı. Program, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende Karpuzlu Kaymakamı Mustafa Bayram, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir ve kompozisyonlarını okuduğu programda, çeşitli gösteriler de sahnelendi. Kutlamalar kapsamında düzenlenen ödül töreninin ardından geçit töreni gerçekleştirildi. İlçede Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, vatandaşların katılımıyla coşkulu görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karpuzlu'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü gösteriler ve geçit töreniyle kutlandı - Son Dakika
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