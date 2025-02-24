Karpuzlu'da Ev Yangını: Alevler Evi Küle Döndürdü

Yerel

Karpuzlu'da ev yangını

AYDIN - Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan yangında bir ev küle döndü.

Yangın Orta Mahalle'deki boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Mahalle sakinleri ihbarda bulunmasının ardından alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.