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Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2023 yılında 11 bin 612 başvuru yapıldı - Son Dakika
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Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2023 yılında 11 bin 612 başvuru yapıldı

Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2023 yılında toplam 11 bin 612 başvurunun alındığı ve yüzde 99.7'sinin sonuçlandırıldığı bildirildi. Açık Kapı Şube Müdürlüğü, 2018 yılından bu yana toplam 36 bin 238 başvuruyu sonuçlandırdı. Kars Valiliği tarafından hayata geçirilen Açık Kapı Projesi kapsamında hizmet veren müdürlük, vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde alarak cevaplandırıyor.

Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü\'ne 2023 yılında 11 bin 612 başvuru yapıldı
10.01.2024 - 15:22,  Güncelleme: 15:24
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Kars'ta Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2023 yılında toplam 11 bin 612 başvurunun alındı. Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde yapılan başvuruların yüzde 99.7'si sonuçlandırıldı.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nün hizmete girdiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısı ise 36 bin 238 oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla hayata geçirilen Açık Kapı Projesi çerçevesinde Kars Valiliği bünyesinde kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü faaliyetlerini sürdürüyor.

Kars Valiliği giriş katında hizmet vermeye devam eden Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne bizzat gelerek veya elektronik ortamda yapılan vatandaş başvuruları açık kapı sorumluları tarafından elektronik sisteme kaydedilip konusu gereği ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilerek 7 iş günü içinde cevaplandırılmakta olup SMS yoluyla başvuru sahibine bilgilendirme yapılıyor.

2023 yılında toplam 11 bin 612 başvurunun alındığı Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'nde yapılan başvuruların yüzde 99.7'si sonuçlandırılmış, faaliyete geçtiği 2018 yılından itibaren alınıp sonuçlandırılan başvuru sayısı 36 bin 238 oldu.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Açık Kapı, Milletin Kapısı sloganıyla şikayet, talep ve önerisi olan tüm vatandaşlarımızı sorunlarına çözüm ortağı olabilmek için Valiliğimiz giriş katında hizmet veren Açık Kapı Şube Müdürlüğüne bekliyoruz" denildi. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2023 yılında 11 bin 612 başvuru yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars Açık Kapı Şube Müdürlüğü'ne 2023 yılında 11 bin 612 başvuru yapıldı - Son Dakika
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