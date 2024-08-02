Kars Belediyesi Kilit Parke Taş Tesisi Yeniden Üretime Başladı - Son Dakika
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Kars Belediyesi Kilit Parke Taş Tesisi Yeniden Üretime Başladı

Kars Belediyesi Kilit Parke Taş Tesisi Yeniden Üretime Başladı

Kars Belediyesi'ne ait olan ve uzun süreden beri atıl vaziyette bulunan Kilit Parke Taş Tesisi, belediye başkanının talimatları doğrultusunda yeniden üretime başladı. Tesisin yıllık kapasitesi 70 bin metrekare kilit parke taşı ve 20 bin metrekare bordür taşı üretimi yapacak.

02.08.2024 15:01  Güncelleme: 15:03
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Kars Belediyesi'ne ait olan ve uzun süreden beri atıl vaziyette bulunan Kilit Parke Taş Tesisi yeniden üretime başladı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'in talimatları doğrultusunda; belediye bünyesinde Çamçavuş mevkiin de bulunan kilit parke ve bordür imalat tesisinin bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yeniden aktif hale getirildi.

Tesisin, yıllık kapasitesi 70 bin metrekare kilit parke taşı ve 20 bin metrekare bordür taşı üretimi olup, tesiste üretilen kilit parke taş ve bordür taşı kent merkezinde kaldırım ve yol yapımında kullanılacak.

Üretim faaliyetlerine başlayan tesisin mevsim şartlarının da uygun olması halinde hedeflenen kapasiteye ulaşarak, şehir merkezimizdeki yol ve kaldırım sorunu olan mahallelerde kullanmak üzere çalışma yapılacak.

Daha sağlıklı ve daha modern sokaklar için belediye yol ve kaldırım çalışmaları ara cadde ve sokaklardan yapmaya başlayarak kent merkeziyle birleştirecek. - KARS

Kaynak: İHA

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