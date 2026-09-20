Kars Emniyet Müdürlüğü, yurt, spor tesisi ve okullarda görevli 211 personeli eğitti - Son Dakika
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Kars Emniyet Müdürlüğü, yurt, spor tesisi ve okullarda görevli 211 personeli eğitti

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Kars Emniyet Müdürlüğü, yurt, spor tesisi ve okullarda görevli 211 personeli eğitti
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Kars Emniyet Müdürlüğü, yurt, spor tesisi, gençlik merkezi ve okullarda görevli 211 personele eğitim verdi. Eğitimle personelin farkındalığı artırılarak gençlere ve öğrencilere sunulan hizmetin daha güvenli ve kaliteli olması amaçlandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, spor tesisleri, gençlik merkezleri ve okullarda görev yapan personele eğitim verildi.

Kars'ta gençlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim programında, görev alan personelin sorumlulukları konusunda farkındalığının artırılması ve sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi hedeflendi.

Program kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde görev yapan 148 özel güvenlik görevlisi ile okullarda görevli 63 bahçe personeline çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimlerde, personelin görev alanlarında karşılaşabilecekleri durumlara yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Görev ve sorumlulukların etkin şekilde yerine getirilmesi, güvenlik tedbirlerinin uygulanması, muhtemel olaylara karşı farkındalığın artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

Eğitim programında özellikle gençlerin ve öğrencilerin bulunduğu alanlarda görev yapan personelin dikkat etmesi gereken hususlar üzerinde durulurken, görev sırasında karşılaşılabilecek risklere karşı alınabilecek tedbirler de değerlendirildi.

Yetkililer, gerçekleştirilen eğitimlerle personelin görev bilincinin ve farkındalık düzeyinin artırılmasının yanı sıra, gençlik merkezleri, yurtlar, spor tesisleri ve okullarda sunulan hizmetlerin daha güvenli ve kaliteli hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda toplam 211 personele eğitim verilerek, gençlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda görev yapan personelin bilgi ve farkındalıklarının güçlendirilmesi sağlandı.

Kaynak: İHA
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