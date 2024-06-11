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Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne yeni atanan personele ilk yardım eğitimi verildi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince AFAD'a ataması gerçekleştirilen yeni arama ve kurtarma personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi kapsamında afet ve acil durumlara müdahalede hasta ve yaralıya temel yaşam desteği eğitimi verilirken, AFAD personeline sağlık eğitmenlerince kırık, çıkık, burkulma, zehirlenme, yanma, boğulma ve kalp krizi gibi durumlarda hasta ve yaralıya müdahale ile hasta ve yaralıyı taşıma teknikleri anlatıldı.

AFAD bünyesine yeni katılan personele ilk yardım teknikleri anlatılarak pratikte gösterildi. Eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS