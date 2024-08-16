Kars İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper Ağrı'ya atandı - Son Dakika
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Kars İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper Ağrı'ya atandı

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper Ağrı\'ya atandı

Kars İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Tuğgeneralliğe terfi ederek Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na atanırken, Çankırı İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ise Kars İl Jandarma Komutanlığına atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

16.08.2024 13:16
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Kars İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, Tuğgeneralliğe terfi ederek Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'na atanırken, Çankırı İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç ise Kars İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Kars'ta 1 yıldır başarılı çalışmalara imza atan Fatih Cemal Kiper, Ağrı İl Jandarma Komutanı oldu. Kiper, ayrıca Tuğgeneralliğe terfi etti. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper Ağrı'ya atandı - Son Dakika

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