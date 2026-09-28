Kars İtfaiye Müdürü Cemil Acay, İtfaiye Haftası\'nda Başkan Senger\'i ziyaret etti

Kars İtfaiye Müdürü Cemil Acay ve beraberindeki heyet, İtfaiye Haftası dolayısıyla Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger'i makamında ziyaret etti. Başkan Senger, zor şartlarda fedakarca görev yapan itfaiye personelinin haftasını kutlayarak emekleri için teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette, kentte meydana gelebilecek yangın, trafik kazası ve diğer acil durumlara müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görev yapan itfaiye teşkilatının çalışmaları ve üstlendiği sorumluluklar ön plana çıktı.

İtfaiye personelini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, itfaiyecilerin zorlu şartlar altında büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, vatandaşların güvenliği için gece gündüz demeden çalışan ekiplere teşekkür etti.

"İtfaiyecilerimiz büyük bir özveriyle görev yapıyor"

İtfaiye teşkilatının şehir güvenliği açısından önemli bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Başkan Senger, yangınlardan trafik kazalarına, kurtarma çalışmalarından çeşitli acil durumlara kadar birçok olayda itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Senger, ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şehrimizin güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan itfaiye personelimizi makamımızda ağırladım. Zor şartlarda büyük bir özveriyle görev yapan tüm itfaiyecilerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyor, İtfaiye Haftalarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, İtfaiye Haftası dolayısıyla karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdi.