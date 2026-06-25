Kars'ta 15 Temmuz anma hazırlıkları - Son Dakika
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Kars'ta 15 Temmuz anma hazırlıkları

Kars\'ta 15 Temmuz anma hazırlıkları
25.06.2026 17:05
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Kars’ta, 'İrade Bizim, Zafer Bizim' konseptiyle düzenlenecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında Vali Ziya Polat başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda etkinliklerin planlaması, kurumların görev dağılımı, güvenlik ve koordinasyon çalışmaları ele alındı. Programın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde organize edilmesi vurgulandı.

Kars'ta, bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" konseptiyle gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında hazırlık toplantısı düzenlendi. Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, anma etkinliklerinin içeriği, kurumların görev dağılımı ve koordinasyon çalışmaları ele alındı.

Kars Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine uygun şekilde gerçekleştirilecek programların planlaması detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Ziya Polat, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradeye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, anma etkinliklerinin birlik ve beraberlik ruhunu yansıtacak şekilde organize edilmesinin önemine dikkat çekti.

Toplantıda, kent genelinde düzenlenecek anma programları, şehitleri anma etkinlikleri, yürüyüşler, konferanslar, sergiler, dini programlar ve vatandaşların yoğun katılımının sağlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü. Ayrıca etkinliklerin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için kurumlar arasında iş bölümü yapılarak görev ve sorumluluklar netleştirildi.

Program kapsamında güvenlik, ulaşım, sağlık, iletişim ve teknik altyapı konularında alınacak tedbirler de değerlendirilirken, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapıldı.

Toplantı, kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta 15 Temmuz anma hazırlıkları - Son Dakika

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