Kars\'ta 15 Temmuz Anma Törenleri Başladı

Kars'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri, Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen resmi törenle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından protokol üyeleri Garnizon Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşları anmak, gazileri yad etmek ve milli birlik ruhunu yaşatmak amacıyla Kars Valiliği koordinesinde düzenlenen anma programları, sabah saatlerinde Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen resmi törenle başladı.

Törende Atatürk Anıtı'na Kars Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Kars Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa Kars Valisi Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger, il protokolü, kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hükümet Konağı önündeki törenin ardından anma programı Garnizon Şehitliği'nde devam etti. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, tüm şehitler için dualar edildi.

Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek kabirlere kırmızı karanfiller bıraktı. Şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, ailelerle sohbet ederek acılarını paylaştı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri gün boyunca farklı programlarla devam edecek. Vatandaşların yoğun katılımının beklendiği etkinliklerde, 15 Temmuz gecesinde verilen demokrasi mücadelesinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Program kapsamında kamu kurumlarında ve çeşitli noktalarda 15 Temmuz'u anlatan fotoğraf sergileri açılacak, konferanslar düzenlenecek ve darbe girişimini konu alan sinevizyon gösterimleri gerçekleştirilecek.

"Zaferin Adı Türkiye" korteji düzenlenecek"

Anma programları kapsamında sporcular ve vatandaşların katılımıyla "Zaferin Adı Türkiye" temalı bisiklet turu gerçekleştirilecek. Ardından araç korteji ve Türk bayraklarıyla yapılacak sembolik yürüyüşle vatandaşlar Eski Emniyet Müdürlüğü önündeki tören alanına ulaşacak.

Akşam saatlerinde Kars Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek ana programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, protokol konuşmaları, ilahiler, şiir dinletileri ve 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterileri yer alacak. Program, gece yarısına kadar sürecek "Demokrasi Nöbeti" ile sona erecek. Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanda bir araya gelerek 15 Temmuz ruhunu yaşatacak ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını bir kez daha ortaya koyacak. - KARS