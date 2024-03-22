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Kars'ta 600 öğrenciye kayak eğitimi verildi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, Sarıkamış'ta 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi' kapsamında, köy ve ilçelerden öğretmenlerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Osman Yüce Kayak Tesisinde misafir edilip, kayak antrenörleri tarafından kayak eğitimi verilen 600 öğrenci ve projede emekleri olan ilçe kaymakamları, il ve ilçe Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor Müdürleri, idarecileri ve öğretmenler ile bir araya geldi.

"Sevdamız Eğitim" parolasıyla uygulanan proje çerçeveisnde Kars genelindeki tüm 4. sınıf öğrencilerine yönelik kayak eğitimi verildi.

Osman Yüce Kayak Tesislerinde 2 gün süren kayak eğitiminde öğrenciler, profesyonel eğitmenlerden özel kayak dersi almalarının yanı sıra, 2 gece de Sarıkamış'ta konaklayarak ateş başında sucuk ekmek, müzik dinletisi gibi pek çok etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu.

Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerinin yanı sıra Kars'ta genç sporcuların yetişmesi için de imkan sunan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta Projesi' ile kış sezonunda 48 öğretmenin refakati ve 5 kayak eğitmeninin katılımıyla 600 öğrenci kayak eğitimi almış oldu. - KARS